人行上周五降準，花旗發表報告指，全面降準利好銀行業息差，當中，光大銀行（6818）、中行（3988）、信行（0998）最受惠。預計人行全面降準，有利該行分析的內銀2020年淨息差擴闊1.5個基點，稅後淨利潤增加0.47個百分點。

不過，花旗指關注降準後有可能下調貸款市場報價利率(LPR)。花旗指，9月7日和17日有兩筆中期借貸便利(MLF)到期，若人行不續作到期的MLF，表明人行維持中性貨幣政策；如果全部或部分續作，則表明人行貨幣寬鬆態度。該行的基準預測為9月份部分續作到期的MLF並下調MLF利率5-15個基點。同時預計LPR會在9月20日降低。

花旗指，如人行今年下調MLF利率15個基點、2020年LPR比2019年下降25個基點，預計所覆蓋銀行的息差將收窄3.9個基點，稅後淨利潤減少2.7%。

中小型內銀股表現較藍籌內銀為佳，晉商銀行（2558）現升4.4%，報2.56元，藍籌當中表現較徍的交行（3328），現升0.7%，報5.34元。

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