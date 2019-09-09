內地上周五雙降準，加上放風適時減息，港股今早高開52點或0.2%，報26743點，成交金額28億元；國指今早高開29點或0.28%，報10459點。

蘋果發布新iPhone前，瑞聲（2018）升1.86%，報41元，是升幅最大的藍籌，另一手機設備股舜宇（2382）升1.2%，報117.8元。

周末再有示威，港鐵（0066）跌0.97%，報46.1元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）上周六再回購11萬股，今早升0.7%，報345.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

內地降準，工行（1398）跌0.39%，報5.16元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。其他內銀方面，交行（3328）升0.57%，報5.33元；中行（3988）升0.32%，報3.1元；建行（0939）無升跌，報6.03元。重慶農村商業銀行（3618）升1.9%，報4.22元，重慶銀行（1963）升0.9%。

內地8月出口按年增2.6%，遠低於市場預期的6.3%，亦比上月的10.3%有顯著收窄；進口按年跌2.6%，比市場預計的跌3.1%略好，而上月是微升0.4%。8月貿易順差348.4億美元，較預計的順差443億美元低。貿易相關股萬洲（0288）跌0.14%，報6.96元、申洲國際（2313）跌0.36%，報112元、創科實業（0669）升0.95%，報58.45元。

吉利（0175）公布8月銷量數字，總銷量為101,223部，較去年同期減少約19%，但按月升11%。首八個月總銷量為844,278部，按年減少約17%，完成全年經修訂銷量目標136萬部的62%。吉利升0.94%，報12.88元。

美國公布8月非農就業數據後，聯儲局主席鮑威爾周五凌晨在瑞士發表講話，認為美國以及世界經濟前景會是持續溫和增長，而聯儲局正在監控「重大風險」，包括全球貿易緊張局勢，會繼續採取適當措施來維持經濟擴張。鮑威爾的言論令市場對9月減息預期升溫。匯控（0005）升0.17%，報58元，恒生（0011）無升跌，報168.6元，中銀香港（2388）升1.11%，報27.4元。

數碼通（0315）公布截至6月底的全年業績，流動服務月費計劃ARPU下跌 4% 至247元。首席財務總監陳啟龍補充，集團冀刺激上客量增長抵銷ARPU的壓力。開市報7.23元，無升跌。

萊爾斯丹（0738）預告中期扭虧為盈，預計中期純利約200萬人民幣（下同），較上財年中期虧損958.5萬元改善，主要受同店銷售改善及關閉低效店舖所影響，內地零售店舖貢獻增加﹔及集團進行地區辦公室整合， 而導致一般及行政開支錄得下跌。開市報0.59元，無升跌。

內房股勒泰集團（0112）子公司勒泰商業有限公司被追討逾15億元銀行貸款連利息，上周五收高院傳訊令狀。開市報6.9元，無升跌。

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