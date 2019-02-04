美股道指上周五上升0.26%或69點，而港股ADR則跌65點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.61%，折合報343.28元；匯控（0005）跌0.06%，折合報57.87元；建行（0939）跌0.59%，折合報5.99元。

今日焦點股份可留意：

周末再有警民衝突，留意本地地產股、港鐵（0066）。

人行上周五雙降準，留意中小型內銀，另外，上周已對降準有憧憬，消息落實亦宜留意大市表現。

內地8月出口按年增2.6%，遠低於市場預期的6.3%，亦比上月的10.3%顯著收窄；進口按年跌2.6%，比市場預計的跌3.1%略好，而上月是微升0.4%。8月貿易順差348.4億美元，較預計的順差443億美元低。

吉利（0175）公布8月銷量數字，總銷量為101,223部，較去年同期減少約19%，但按月升11%。首八個月總銷量為844,278部，按年減少約17%，完成全年經修訂銷量目標136萬部的62%。

美國公布8月非農就業數據後，聯儲局主席鮑威爾周五凌晨在瑞士發表講話，認為美國以及世界經濟前景會是持續溫和增長，而聯儲局正在監控「重大風險」，包括全球貿易緊張局勢，會繼續採取適當措施來維持經濟擴張。鮑威爾的言論令市場對9月減息預期升溫。

內地《中國證券報》頭版引述分析指，降準只是「打頭陣」，在完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制，實現貸款利率換錨後，適時降低MLF利率以進一步降低實體貸款利率的可能性增大。

數碼通（0315）公布截至6月底的全年業績，流動服務月費計劃ARPU下跌4%至247元。首席財務總監陳啟龍補充，集團冀刺激上客量增長抵銷ARPU的壓力。

萊爾斯丹（0738）預告中期扭虧為盈，預計中期純利約200萬人民幣（下同），較上財年中期虧損958.5萬元改善，主要受同店銷售改善及關閉低效店舖所影響，內地零售店舖貢獻增加﹔及集團進行地區辦公室整合， 而導致一般及行政開支錄得下跌。

內房股勒泰集團（0112）子公司勒泰商業有限公司被追討逾15億元銀行貸款連利息，上周五收高院傳訊令狀。

其他報道：

【減息憧憬】中證報：降MLF利率可能性上升

【新股消息】傳百麗分拆的滔搏國際正評估香港IPO需求