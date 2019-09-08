【北水】滬下港股通3半新股神速入榜 多家老牌港股遭剔除
文章日期：2019年9月8日 16:37
上交所今日宣布滬港通下港股通名單調整，其中新加入9隻港股，內地羽絨生產商波司登（3998）及內地地產商中國奧園（3883）榜上有名。同時包括大新銀行（2356）及渣打集團（2888）在內的共計11隻港股被調出港股通。新名單將於下周一起生效。下次對港股通股份調整將為10月21日。
本次納入名單中有3隻股份今年6月才掛牌上市，分別為中國東方教育（0667）、錦欣生殖（1951）、翰森製藥（3692），雖然上市不久，但依然受到北水青睞，迅速獲納港股通。其中後兩者均為生物科技股，錦欣生殖主打「試管嬰兒」，翰森製藥則為內地藥企。此外，3年前就已上市的海底撈火鍋底料供應商頤海國際（1579）本次也終於納入港股通。
本次獲調入的股份完整名單：中國東方教育、頤海國際、澳優乳業（1717）、錦欣生殖、融信中國（3301）、翰森製藥、中國奧園、美的置業（3990）、波司登。
另一方面，遭調出的股份則不乏老牌港股。本次調出的股份完整名單：大酒店（0045）、華人置業（0127）、電視廣播（TVB）（0511）、藍鼎國際（0582）、山水水泥（0691）、民銀資本（1141）、華潤醫療（1515）、復星旅文（1992）、富智康（2038）、大新銀行及渣打集團。