財政司司長陳茂波於網誌表示，8月是暑假傳統旅遊旺季，但訪港旅客人次下跌持續擴大，比去年同期減少近四成，比7月的按年下跌5%嚴重。酒店方面，據業界反映，8月部分地區酒店入住率跌逾一半，房價下跌了四成至七成。零售以至餐飲業情況亦相若。最令人擔心的是前景好像不容易會好轉。

陳茂波又指出，受中美貿易摩擦升溫影響，本港商品整體出口貨值7月份錄得按年減少5.7%的跌幅。今年首6個月由內地經香港轉口到美國的所有產品總值較去年同期更下跌15.2%。雖然政府早前推出支援中小企新措施，但無論什麼措施都只能盡量緩解刻下中小企經營壓力。必須要大環境轉趨穩定，大家願意尋求政治解決方案的同時合力應對經濟挑戰，香港社會及經濟才能真正有喘息空間，步出困境。

陳茂波也提到上星期五（6日）國際評級機構惠譽下調香港信用評級及評級展望，認為其考慮理據如香港與內地在金融、經濟及社會政治等方面聯繫逐步加深，顯示香港正持續融入內地的管治體系，長遠可能對香港帶來制度和規管方面挑戰的看法純屬臆測，缺乏理據支持。

陳茂波亦強調，一國兩制是香港賴以成功發展的根本制度，基本法保障了市民的自由與權利，同時也保障社會秩序、市民財產和人身安全，不能姑息暴力和破壞社會安寧的行為。又認為特首的四項行動不是「特效藥」，不能瞬間完全解決當下困局，但仍是踏出積極正面一步。希望大家能放下分歧，停止暴力，以對話代替對立，為香港社會尋找可行、具建設性的出路。