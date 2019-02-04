【公司業績】數碼通：冀以上客量增長抵銷ARPU壓力 最快明年中推5G
文章日期：2019年9月6日 18:24
數碼通（0315）公布截至6月底的全年業績，流動服務月費計劃ARPU下跌 4% 至247元。總裁葉安娜表示，流動數據市場競爭激烈，近年ARPU一直受壓，集團加強針對學生、外遊人士等特定客群的市場策略。首席財務總監陳啟龍補充，集團冀刺激上客量增長抵銷ARPU的壓力。
葉安娜表示，目標是明年中正式推出5G商用服務，前提是5G頻譜及電訊設備要準備就緒。政府即將拍賣3.5Ghz的5G牌照，葉安娜重申，公司一定會參與，但基於策略及法律考慮，不會透露競投金額。
按財務報告準則第15號，數碼通收入下跌 16%至84.15億元，純利跌3%至6.32億元。集團手機及配件銷售下跌23%至37.81億元，首席財務總監陳啟龍解釋，是受到旗艦手機的需求下降，用戶手機更換周期延長所致。
坊間預計蘋果將於今月宣布推出新iPhone，問及來年旗艦手機需求會否繼續下降，陳啟龍表示，手機銷售表現受經濟宏觀因素、手機本身吸引力等因素應響，故難以作出估計。
陳啟龍透露，集團數碼品牌自由鳥貢獻約7%新上客量，而自由鳥的ARPU較一般計劃「低少少」，但整體收入正面。
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