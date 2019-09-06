人民銀行宣布，將於9月16日起全面降準0.5個百分點。除此以外，人行指為促進加大對小微、民營企業的支持力度，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於10月15日和11月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。

人行指，此次降準釋放長期資金約9000億元，其中全面降準釋放資金約8000億元，定向降準釋放資金約1000億元。此次降準釋放資金，有效增加金融機構支持實體經濟的資金來源，還降低銀行資金成本每年約150億元，通過銀行傳導可以降低貸款實際利率。定向降準是完善對中小銀行實行較低存款準備金率的「三檔兩優」政策框架的重要舉措，有利於促進服務基層的城市商業銀行加大對小微、民營企業的支持力度，都有利於支持實體經濟發展。

是次降準不包括財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司的法定準備金率為6%，是金融機構中最低的，已處於較低水平，因此此次全面降準不包含這三類金融機構。

人行表示，此次降準與9月中旬稅期形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定，而且定向降準分兩次實施，也有利於穩妥有序釋放資金。因此，此次降準并非大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變。人行將繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌，注重定向調控，兼顧內外平衡，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

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