中美貿易談判氣氛改善，加上今日期貨市場恢復正常，港股今日再創近1個月新高，最多曾升275點，高見26790點，進一步逼近8月2日裂口底26868點。不過，中午惠譽下調香港評級，恒指收市升幅收窄至175點或0.66%，報26690點，成交金額998億元，較昨日增加20%；國指升46點或0.45%，報10430點。

中美貿易談判憧憬，貿易相關股向上，申洲國際（2313）升3.02%，收報112.4元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）亦升2.35%，收報6.97元。憧憬蘋果下周將發布新iPhone，瑞聲（2018）升2.94%，收報40.25元，另一手機設備股舜宇（2382）亦升2.74%，收報116.4元。

藥股回吐，中生製藥（1177）跌3.22%，收報11.42元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點，另一藥股石藥（1093）亦跌2.08%，收報15.98元。

德國總理默克爾訪華，憧憬會談及香港情況，反修例相關股走勢各異，友邦（1299）升1.46%，收報79.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；恒地（0012）升0.8%，收報37.8元；新地（0016）無升跌，收報115.1元；新世界發展（0017）跌0.58%，收報10.24元；長實集團（1113）升1.18%，收報55.85元；信置（0083）升0.51%，收報11.72元。領展（0823）跌0.06%，收報89.35元、港鐵（0066）跌0.32%，收報46.55元。

長和系創辦人名下李嘉誠基金，斥資1.3億元增持長和（0001）及長實，長和升2.1%，收報70.45元。

港交所行政總裁李小加表示，昨日故障原因為系統軟件出現缺陷（bug），現時連結已正常，所有產品今日已可交易。港交所收市升0.89%，收報249.4元。

中國燃氣（0384）遭韓國股東減持。《彭博》引述知情人士報道，韓國能源公司SK E&S出售1.7億股中國燃氣股票，高於此前銷售文件中暗示的1.585億股，股票定價為每股30元，接近配售價範圍29.7元至31.35元下限，並較收市價折讓7.3%，套現6.51億美元（約50.7億港元）。中燃收市報30.1元，跌6.9%。

西班牙報章Expansion引述消息報道，該國第二大電訊商Orange選擇中興（0763）為部份城市提供5G基建設備。中興股價最多暫升10%，高見21.55元，收市報21.25元，升8.5%。

恒指過去5個交易日累升3.75%或966點，當中，表現最佳的是瑞聲，累升18.7%，其後為萬洲及銀娛（0027），分別升10.4%及7.72%；而表現最差的是中生製藥累跌2%，其後為蒙牛（2319）跌1.7%，第三位的是長建（1038）微升0.09%。

國指過去5個交易日累升3.44%或347點，當中，表現最佳的是海通證券（6837），累升16.3%，其後為華泰證券（6886）、中信証券（6030），分別累升12.7%及11.6%。

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