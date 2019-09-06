恒指升157點，收報26672點，成交金額515億元。今早期指恢復交易，市況初段急升急跌，很多昨日無法平倉的今天都趕着進行，之後走勢轉趨反覆，主要圍繞26700點水平交易。5G、芯片、手機設備股強勢，中興（0763）、中芯（0981）及舜宇（2382）分別升9.3%、1.5%及4.8%。商務部指會推出支持汽車行業，廣汽（2238）升4.3%。

恒指及A股臨近重要關口，盤路變化非常快速，昨日還可說是期指停市影響，今早很多股份上落都非常快速，很難短炒。除非是超級高手，現在還是控制注碼買大市，以及中長線持有一些強勢版塊，如醫藥、手機設備等。

經過周三的急升後，昨日很多本地地產股都顯著回落，但其中一隻仍然錄得升幅，就是嘉華（0173）。集團中期業績理想，純利15.26億元，按年升164.06%；基本每股盈利48.82仙；維持派中期息6仙。

集團尚未入帳金額達到136億元，足以支持下半年以及2020年業績。集團未來18個月主力推售江門、東莞、南京等內地樓盤，合共貨值估計超過100億元。更重要的是重點項目啟德嘉峰匯，只要一獲批預售便可應市。項目總樓面面積達到57.42萬呎，以現時區內平均呎價達2.5萬元計算，單個樓盤總貨值已超過100億元。幾乎是嘉華的市值。考慮到當年每呎樓面地價僅為10220元，即使計及建築和利息成本，仍會有極豐厚利潤。因此，在現時蘊釀推盤前股價會持續偏強。

張兆聰

明報首席評論員