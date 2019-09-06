本港社會局勢不穩，國際評級機構惠譽將香港信貸評級由AA+下調至AA，前景展望為負面。是次為首次有評級機構因應本港示威活動而下調信貸評級。

惠譽稱，數月來的持續衝突和暴力正在考驗「一國兩制」框架。雖然該行認為，中港「一國兩制」的框架將維持不變，惟香港與中國的經濟、金融和政治聯繫逐步上升，料未來香港會繼續融入中國國家體系，意味將來本港體制和監管方面都會面臨不少挑戰，或會收窄香港與中國的評級差距。

另該行認為，最近數月因反修例而引起的一連串示威行動，都令國際社會對香港的法治質量造成損害，並對其商業環境的穩定性和活力提出質疑。即使近日特首林鄭月娥公布正式撤回修訂《逃犯條例》等4項行動，亦未能完全平息社會的不滿情緒，不排除未來會重新爆發社會動蕩，進一步削弱投資者的信心。惟該行稱，有信心本港可維持聯繫匯率制度。

惠譽認為，受中美貿易戰影響，加上本港局勢持續不穩，預測今年香港實際GDP增長為0，而明年則增長1.2%。

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