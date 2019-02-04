中美將於10月初進行貿易談判，港股高開257點後最多曾升275點，恒指半日升157點或0.59%，報26672點，成交金額515億元；國指升30點或0.3%，報10415點。

蘋果新iPhone 即將發布，加上中美貿易談判趨好，瑞聲（2018）升4.99%，收報41.05元，是升幅最大的藍籌，另一設備股舜宇（2382）亦升4.77%，收報118.7元。

本地地產股走勢各異，恒隆地產（0101）跌1.08%，收報18.24元，是跌幅最大的藍籌。恒地（0012）升0.13%，收報37.55元；新地（0016）跌0.43%，收報114.6元；新世界發展（0017）跌0.78%，收報10.22元；創辦人旗下基金增持，長實集團（1113）升0.36%，收報55.4元、另一獲增持的長和（0001）升2.97%，收報71.05元；信置（0083）升0.51%，收報11.72元。

友邦（1299）升0.83%，收報79.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；中石化（0386）跌1.12%，收報4.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

昨日港交所（0388）交易系統不穩，釀成首次衍生產品盤中收市。港交所行政總裁李小加表示，昨日故障原因為系統軟件出現缺陷（bug），現時連結已正常，所有產品已可交易。港交所半日升1.78%，收報251.6元

西班牙報章Expansion引述消息報道，該國第二大電訊商Orange選擇中興（0763）為部份城市提供5G基建設備。中興股價最多暫升10%，高見21.55元，收市報21.4元，升9.2%。

中國燃氣（0384）遭韓國股東減持。中國燃氣股價一度受壓，最低見30.2元，跌逾6%，創上月26日以來最大跌幅，半日收報30.3元，跌6.3%。

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