期市混亂，李小加今早指出，是昨日系統有BUG，遲停市因初期認定是個別問題。(李紹昌攝)

昨日港交所（0388）交易系統不穩，釀成首次衍生產品盤中收市。港交所行政總裁李小加表示，昨日故障原因為系統軟件出現缺陷（bug），現時連結已正常，所有產品已可交易。但由於現時使用舊版軟件，因此有少部分功能暫時無法使用，但不會影響市場交易。他補充指出，昨日網站不穩是由於受到DDos攻擊，但該攻擊與系統bug無關。

昨日上午港交所先指是有線路連接問題，至深夜才放出解釋，指是供應商軟件問題。被問及為何須用全日時間才知問題所在，李小加表示，港交所在開市時根據徵狀首先認為是接入問題，最終才發現為系統問題。他補充，該系統問題只有在客戶做某一指定動作時才會出現，因此昨日上午出現問題的客戶並不多，但隨開始越來越多。

至於港交所是否有後備系統，李小加表示有，但後備系統中同樣存在bug，因此無濟於事。他補充，交易系統發現故障後也啟動了故障轉移（failover），但未有幫助。

李小加表示，港交所一向重視對資訊科技的投資，過去五、六年曾累積投資30多億元在系統上，而本次出現問題的系統亦是今年引入的新系統。

有券商批評發現交易不穩後港交所未第一時間停市，對投資者不公。李小加表示，不能有一點問題就停市。他補充，要下停市判斷是困難，因為決斷會影響所有交易者，因此交易所儘量維持開市，此外做停市判斷時會考慮市場波動及氣氛。

記者：馬迪帆

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