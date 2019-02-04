中美貿易談判情況趨好，恒指今早高開257點或0.98%，報26773點，成交金額63億元；國指今早高開83點或0.81%，報10467點。

完成全年3500億元銷售目標73.2%的中海外（0688）升2.54%，報26.25元，是升幅最大的藍籌。中海外昨公布2019年8月份合約銷售額為288.09億港元，較2018年8月份261.56億港元升10.1%，首八個月累計合約銷售達2,561.52億港元，較2018年首八個月的2000.5億港元升28.04%。

中電（0002）跌0.31%，報80.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.95%，報79.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；中石化（0386）跌1.27%，報4.67元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

港交所（0388）公布，期貨交易及衍生產品市場，今早復市。港交所開市升1.86%，報251.8元。

根據股權披露，長和系創辦人名下李嘉誠基金，於9月3日增長和（0001）及長實（1113），及於8月30日增持長實。斥資合共約1.3億元。長和開市升2.54%，報70.75元、長實集團開市升1.45%，報56元。

副總理劉鶴亦指，當前中國經濟所面臨的下行壓力加大，認為國內金融機構要增強憂患意識，並強調要加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度。安碩A50（2823）開市升0.4%、內銀內險普遍向上，建行（0939）升1%，報6.05元、工行（1398）升0.97%，報5.19元、平保（2318）升1.66%，報94.8元；中人壽（2628）升0.74%，報19元。券商股方面，中信証券（6030）升2.4%。

內地下發新一批遊戲版號名單，合共涉及41款遊戲，審批時間為9月5日。其中，騰訊（0700）的《維恩的最後零件》、遊族網絡的《山海鏡花》獲得版號。騰訊升0.76%，報344元。

彭博社引述交易文件指出，SK集團計劃出售1.585億股中國燃氣（0384）股份，配售價格區間為每股29.7至31.35元，配售價較昨日收市價折讓3.09%至8.19%，配售股份佔總發行股本約3%，SK集團將套現47.07億至49.69億元。SK集團現為中國燃氣主要股東之一，手持14.97%股份。今早外電傳出為每股30元出售1.7億股。而今早開市亦有兩手交叉盤，共1.7億股以每股30元成交。中燃今早跌4%，報31.05元。

融創（1918）的8月份合約銷售額為512.7億元，按年增27%，首八個月累計合約銷售額為3065.8億元，按年增15%。融創已完成全年5500億元目標的55.74%。開市報33.4元，升0.3%。

旭輝（0884）首8月累計合約銷售額1167億元，8月份則為137.6億元。開市報4.61元，升1.9%。

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