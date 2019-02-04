中美貿易判將於10月初舉行，而《環球時報》總編輯胡錫進發Twitter指，中美公布下月進行新一輪貿易談判，並以取得實質進展為目標，兩國或會有突破可能，美股三大指數上升，升幅屆乎1.28%至1.72%，港股ADR則微跌0.7點，報26514點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.35%，折合報342.6元；匯控（0005）升0.33%，折合報57.69元；建行（0939）升0.17%，折合報6元。

今日焦點股份可留意：

港交所（0388）公布，期貨交易及衍生產品市場，今早復市。昨日期貨市場混亂，港交所最終於下午2時停止期貨交易及衍生產品市場交易。

根據股權披露，長和系創辦人名下李嘉誠基金，於9月3日增長和（0001）及長實（1113），及於8月30日增持長實。斥資合共約1.3億元。

繼國務院總理李克強後，副總理劉鶴亦指，當前中國經濟所面臨的下行壓力加大，認為國內金融機構要增強憂患意識，並強調要加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度。留意A股、A股ETF、內銀、內險、券商股表現。

內地下發新一批遊戲版號名單，合共涉及41款遊戲，審批時間為9月5日。其中，騰訊（0700）的《維恩的最後零件》、遊族網絡的《山海鏡花》獲得版號。

彭博社引述交易文件指出，SK集團計劃出售1.585億股中國燃氣（0384）股份，配售價格區間為每股29.7至31.35元，配售價較昨日收市價折讓3.09%至8.19%，配售股份佔總發行股本約3%，SK集團將套現47.07億至49.69億元。SK集團現為中國燃氣主要股東之一，手持14.97%股份。今早外電傳出為每股30元出售1.7億股。

中海外（0688）公布2019年8月份合約銷售額為288.09億港元，較2018年8月份261.56億港元升10.1%，首八個月累計合約銷售達2,561.52億港元，較2018年首八個月的2000.5億港元升28.04%。中海外已完成全年3500億元目標的73.2%。

融創（1918）的8月份合約銷售額為512.7億元，按年增27%，首八個月累計合約銷售額為3065.8億元，按年增15%。融創已完成全年5500億元目標的55.74%。

旭輝（0884）首8月累計合約銷售額1167億元，8月份則為137.6億元。

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