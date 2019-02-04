中美貿易代表將於10月初再談判，加上美國經濟數據理想，如8月份ADP就業人數增加19.5萬人、ISM非製造業指數、工廠訂單均勝預期，刺激美股高開247點後最多升480點。市場焦點轉為周五聯儲局主席鮑威爾的講話和最新的美國就業報告。中美貿易方面，隔晚新華社稱，中美再啟經貿磋商必須回到落實兩國元首共識的正軌；而《環球時報》總編輯胡錫進發Twitter指，中美公布下月進行新一輪貿談，並以取得實質進展為目標，兩國或會有突破可能。

道瓊斯工業平均指數收漲372點，升幅1.42%，報26728點。標普500指數收漲38點，升幅1.31%，報2976點。納斯達克綜合指數收漲139點，或1.76%，報8116點。

高盛升2.64%，報207.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻36點，而可口可樂跌1.17%，報55.12元，拖低道指4點。

科技股方面，蘋果收市報213.28元，升1.95%，谷歌母公司Alphabet收市報1212.19元，升2.53%，亞馬遜收市報1840.72元，升2.22%，Facebook收市報190.9元，升2%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.72%，報385點。德國DAX指數收漲0.85%，報12126點；法國CAC 40指數漲1.11%，報5593點；英國富時100指數收跌0.55%，報7271點。

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