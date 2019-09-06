恒指受到地產股拖累走勢偏軟，且未能反映港股表現；港交所（0388）的電子交易系統出現故障，衍生產品市場交易暫停，大市仍有不俗的表現，買盤積極，個別行業更受到追捧，風險胃納明顯改善，低殘股有望趁勢崛起。

恒指昨微微低開後回升，最多升174點，高見26,697點回順，午後沽壓增大，曾倒跌240點、低見26,283點反彈，收市報26,515點，跌7點；恒生地產、公用分類跌1.63%、1.09%，拖累恒指表現。國指升95點或0.93%；恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.65%、0.77%，大市表現不俗。市場焦點在中資股，國指更能反映港股表現，指數正向上挑戰50天線，回調若可以守住10,200點，此輪反彈有機會上試百天線約10,700點。

本地股首選友邦新世界

據《明報》港股數據庫，升跌比率65比35，升逾3%佔上升股份逾兩成半，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為60比40，大市普遍向好，買盤較為積極，動力偏強。本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，周三急升的房託、本地地產、零售服務無以為繼跌約1%、2%，即使回吐幅度不大，但反映升勢難以持續，短期在低位徘徊機會較大，只宜炒波幅，昨天提到日前有能力上破高位的友邦（1299）、新世界（0017）、長實（1113）及恒隆系可看高一線，首選友邦和新世界。

科技器材股升近半成最強

相比下，更多行業展現強勁的表現，整體有三分之一的行業升幅超過1.5%，跑贏國指；科技器材升近半成最強，其次工業製品升近3%，汽車相關升2.5%。除了過去提過的強勢股舜宇（2382）、ASM太平洋（0522）、中聯重科（1157）、東風（0489）做好，低殘的瑞聲（2018）、比亞迪電子（0285）、廣汽（2238）、重汽（3808）亦吸引資金撈底急升，市場風險胃納不錯。

三生製藥東航重汽似築底 可小注博

不過，博低殘股難度很高，最好在一些逐步轉好的行業挑選，至少有望可以跟隨行業上升。醫藥保健、航空、工業製品各有約八成以上股份10天線高於20天線，並有超過一半股份高於50天線，中線向好較具寬度支持；醫藥、航空、工業股中，低殘的三生製藥（1530）、東航（0670）、重汽（3808），在低位有築底迹象，可以小注博反彈，但嚴守止蝕；三生、東航、重汽短線支持分別為12元、3.8元、11.3元。

[劉思明 數據尋寶]