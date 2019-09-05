「唔理咩都好，總之犯法就係唔啱！」

金融業藍傾，是預期之內兼每天面對的情況，不過卻不代表在Trading Floor上，黃藍不能並存，因為在「賺錢」的前提下，政見會被暫且放在一邊，等收市後再作討論，又或者完全不討論、不觸碰，避免糾紛的出現。

「黃藍是政見」，金融業內的藍，一般也比較理性，少有如幾個惡名昭著的藍絲面書專頁般造假、歪曲事實。行內的內地人，是金融業支持港共的中堅份子，但我卻不會將他們歸納在藍營內，只因他們自少被國家機器灌輸服從黨國的概念，他們不是藍，是紅。理性藍營的立場，普遍以利益和法律為出發點，他們心底裡或許也對林鄭不爽，但卻不會渲諸於口。「我們愛錢、中國有錢、跟著中國就有錢」的三部曲，是支持藍營盲撐港府及西環的底蘊；而「任何人犯法都唔啱」，則是掩飾自己藍傾、以利益為先的包裝紙。

法律之所以是法律，在於它是由公權所擁護，用作規範人民以免做出錯誤及對別人構成傷害的事。香港一直是法治社會，能夠成為國際金融中心，擁有能令外資信任的司法框架，是眾所皆知的原因之一，雖然老土，但卻真實。「送中條例」引起大眾強烈反彈，在於香港人不信任中國的法律，特別是兩地的定罪標準差天共地。若果司法互助協議，只將地域定在司法制度相近的台灣及澳門之間，或許早已風平浪靜地簽妥。

「五大訴求，缺一不可」，林鄭糾結三個月後，終於施捨地回應了正式撤回送中條例的這訴求，但相信連最和理非的淺黃人士，都不會就此收貨。成立獨立調查委員會，是平息民怨的最低消費，雖然明白獨立調查的重點，並非單單針對警暴，而在於了解整個事件的前因後果，但能夠有獨立調查，至少能有機會重新審視警隊在事件中所扮演的角色，從以判斷有否違反警例。法律從來應該是公平，既然前綫抗爭者「違法達義」，被捕後會被檢控、被追究責任；劃上法律這同一條線，違反警例甚至濫權濫捕的警察，也同樣應該被追究責任，這才是法律的體現，奈何現有機制下，卻偏偏沒有制衡警權的力量。

甚麼是「違法達義」？就是明知是違反法律，但卻逼不得已用違法行為，去爭取應有的公義。年輕人願意站在前線抗爭，早已豁出去，有著承擔法律責任的覺悟。作為「核爆也不割」的黃絲，能夠爭取到「撤銷對抗爭者的控罪」的訴求，當然最好；但若不能，也算體現香港仍是法治社會，犯法者會被繩之以法。然而，法院上的正義女神被蒙上雙眼，不正是代表法律應該是要以公平原則去審視每一個犯人嗎？如果藍營說的「總之犯法就係唔啱」適用於示威者，難道不同樣適用於親政府人士、警察，甚至是當權者本身？

反送中事件至今近3個月，我們除了看到政府及警察的滿口謊言，更看到香港法制的逐步崩潰。警隊淪為政府壓制民怨的工具，在執行任務的同時，干犯的警例罄竹難書。若果說，是否使用過份武力仍有斟酌；執行職務時刻意隱藏委任證，以逃過被問責、被投訴的風險，已經是明顯違反警例。若果說，對記者、市民、救護員惡言相向只是禮貌上的落差；刻意刮去催淚彈的有效日期，再通過警隊話劇團PPRB說不知道為何日期會被刮走，就是當市民是白痴的「此地無銀」。若果說，理應只負責福利事務的員佐級協會，公開以白紙黑紙叫示威者作「曱甴」，只是不禮貌不理想；以匿名身份配上膊頭「粒花」影相再譴責張健宗，又是另一觸犯警例的實證。

有時實在很難明白，既然警隊已發明了「不完美、可接受、要改善」的金句，在某些無從抵賴的事道句歉，例如使用過期催淚彈、在室內放催淚彈、示威現場爆粗罵記者等，其實也沒有甚麼大不了，就當是要改善的事項，也算是消了市民的氣；但在警隊形象一落千丈的瞬間，死不認錯似乎成為了風土病。明明犯了警例，沒有人要被問責被追究被停職，還要責難受害人為何要用匿名投訴，卻不知同屬執法機構的廉政公署，大部分的調查均建基於匿名投訴，監管機構證監會亦有匿名投訴機制。有錯不認，從來都是PR的大忌，說些似是而非的謊言去掩飾真相，不是代表自己演說技巧好，反而令整個警隊形象更差，特別是最愛反問記者的Er Er Sir。

至於721、831，已經說到無力。警黑合作的標籤，不是市民、傳媒強加的，而是自招的，「只是遲到39分鐘」、「我無睇錶」等說話也能說得出口，實在難以明白警方是以甚麼心態去處理這事。721發行一個月，才得幾個人被檢控，但示威者被捕卻以光速提堂，更有閒情在831前夕，同日拘捕多名立會議員，難怪連律政司法庭檢控主任也忍不住出信，炮轟警察說「拘捕與831無關」等同說謊。之前有藍絲竟然對我說，警例並不是法例的一部分，只是一份員工守則及指引，就算犯了也不代表甚麼。金融業在證券、衍生工具、企業融資等也有很多非法例的指引，從業員不妨試試獨犯？看看證監會港交所是否會嚴肅追究？但偏偏，觸犯警例的警察每次也成功「過骨」，而監警會只是隻無牙老虎，成為了林鄭不去成立獨立調查委員會的擋箭牌。

制度，則是與法律並存的孖生兄弟。香港自老董年代實施高官問責制，就是要在政府犯錯時，負責官員需要承擔責任。反送中運動發展至今，引起社會的撕裂至此，到林鄭本周正式撤回修例，竟然沒有任何官員需要問責下台，高官問責制等同作廢。相對之下，03年23條立法撤回後，半個月內起碼也有負責立法的葉劉請辭，連同民望極低的梁錦松陪葬；林鄭政府呢？至今竟然連半個人頭也沒有落過地，問責制慘被閹割，處理得比老董更差，又叫市民怎去相信制度？

法治，是令社會能夠暢順運作的基石，然而作為香港執法者的警察，作為香港當權者的政府，卻偏偏是令法治屢受破壞的根源。藍營若果支持「 總之犯法就係唔啱」，就應該明白追究警察是否濫暴，與追究示威者犯法應該處於同一天秤上；否則當我們與法的距離逐步拉遠，外資撤走只是時間問題，香港也將淪為一座普通的中國城市，到時就再無利益可圖了。

羅仕揚

更多羅仕揚文章：

https://www.mpfinance.com/fin/columnist3.php?col=1463481147417

其他報道：