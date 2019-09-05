【月度數據】中海外、融創8月合約銷售分別升10%及27%
文章日期：2019年9月5日 17:43
中海外（0688）公布2019年8月份合約銷售額為288.09億港元，較2018年8月份261.56億港元升10.1%，首八個月累計合約銷售達2,561.52億港元，較2018年首八個月的2000.5億港元升28.04%。
集團截至今年八月底錄得已認購物業銷售約328.28億港元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。八月份，集團無新增土儲。
中海外旗下中海外宏洋（0081）8月份合約銷售額為60.24億港元，較2018年8月份的43.01億港元按年增加4成，首八個月累計合約銷售額為406.75億港元，較2018年首八個月的367.59億港元按年增加10.7%。集團截至八月底累計認購未簽約額為10.27億元。
中海外宏洋八月份收購了山東省濰坊市一幅地塊，總應佔樓面面積約6.27萬平方米，應付土地金為1.3623億元人民幣（下同）。
另一龍頭融創（1918）的8月份合約銷售額為512.7億元，按年增27%，首八個月累計合約銷售額為3065.8億元，按年增15%。
中海外已完成全年3500億元目標的73.2%﹔融創已完成全年5500億元目標的55.74%。
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