標準普爾發表報告，香港的抗議活動，會增加本港銀行因中美貿易戰帶來的經濟拖累，和中國經濟增長的放緩的負面影響，不過該行認為銀行有力抵禦。標準普爾全球評級信貸分析師Shinoy Varghese指出，香港銀行有合理審慎的審核貸款標準，可持續的資本水平，強勁的資金和流動性，以及有效的監管，因此可以管理經濟風險。

該行認為，香港銀行的融資和流動資金狀況，會繼續受益於穩定的客戶存款基礎，以及只有限依賴地短期批發融資，銀行亦持有大量高流動性資產。抗議活動並未導致資金大量流出，銀行系統存款基本保持穩定。

由於貸款審核標準相當嚴緊，本港銀行的信貸損失應會維持低水平並且可管理。銀行內地相關貸款受金管局密切監察，而且通常是向高質素借款人貸款，其中大部分債務有抵押擔保。截至2019年6月底，香港銀行的資產質量保持穩定，不良貸款平均比率為貸款總額的0.56％，而2018年12月底為0.55％。

如果信貸成本急劇上升或貸款質量比行業平均水平惡化，或資本顯著減弱，一些銀行評級可能會承受壓力。如果經濟持續疲軟，財政靈活性受到結構性削弱，香港政府強大的信貸基本面長遠或逐漸消退，但這不一定會導致香港銀行現時的獨立信貸評級降級。

標普指出，中美貿易緊張，加上中港經濟活動減弱，貿易量減少，貸款需求受挫。香港和中國的信貸需求下降，未來一至兩年香港企業信貸增長可能持續放緩。抗議活動進一步阻礙了特區的投資活動，零售和旅遊業遭受的打擊最為嚴重。香港政府最近將2019年的實際GDP增長預測從之前的2％至3％下調至0％至1％。

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