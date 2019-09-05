根據港交所（0388）股權披露，長和系創辦人名下李嘉誠基金，於9月3日增長和（0001）及長實（1113），及於8月30日增持長實。斥資合共約1.3億元。

資料顯示，Li Ka Shing (Overseas) Foundation於8月30日以53.171元，買入87.8萬股長實，涉資約4668.4萬元，另外，又於9月3日以每股平均價51.8977元，買入94.9萬股長實，涉資約4927.6萬元。

Li Ka Shing (Overseas) Foundation累計兩日於長實增持的股份共涉2022萬股。如以個人大股東名義計，李嘉誠持股量由33.83%升至33.93%。兩日合計共斥資9596萬元。

另外，李嘉誠亦首次透過Li Ka Shing (Overseas) Foundation增持長和，同樣於9月3日，以每股平均價66.6614元買入50萬股。如以個人大股東名義計，李嘉誠持股量由30.1%升至30.11%。涉資約3330.7萬元。另外，今次增持亦是李嘉誠於2018年8月23日後首次增持長和。

是次為基金會三周內第三批購入之長實股份。總計近期基金會共投資11.3億元購入長實共2022萬股及長和共50萬股。

發言人表示，李嘉誠近期連串增持長江集團旗下公司之股份，均透過個人名下之基金會進行，顯示李嘉誠及家族對長江集團之信心。

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