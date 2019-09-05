政府一直拿着各項數據嚇唬市民，然而認真歸納後，這些數據其實沒有反映太嚴重的問題。事實是沒有說出來的東西才最可怕，有一種不能量化的東西叫做「信心」，而這東西香港已經靜靜消失了。

千呼萬喚，特首林鄭月娥終在亂局持續了3個月後說了「撤回」兩個字。3個月，對比香港開埠178年以來，只是很短的時間。但就是這3個月，造成的破壞是3代人都無法修補的。在漫長的抗爭期後，如果這是轉捩點，復蘇期將遠遠超過3個月；或者應該說，永遠不能完全復蘇，香港已經回不去了。

經濟數據改變小 港股昨返回6月初水平

這3個月當中，香港的經濟及金融市場變成怎樣呢？從數字上的層面，其實沒有太大改變。恒指其實是在「7．21元朗事件」後才開始見沽壓，至8月才大幅下跌，昨日急升千點，已幾乎返回6月9日前的水平。樓市方面，差估署的私樓售價指數在5月見歷史新高後，連跌兩個月，但累計跌幅僅0.7%，中原城市領先指數（CCL）與6月初的水平相若。零售較受影響，7月零售總銷貨價值估計為344億元，按年下跌11.4%，但其實已是連續第6個月下跌，早在修例風波前已開始回落。

政府一直拿着各項數據嚇唬市民，然而認真歸納後，這些數據其實沒有反映太嚴重的問題。事實是沒有說出來的東西才最可怕，有一種不能量化的東西叫做「信心」，而這東西香港已經靜靜消失了。

香港失去的信心有兩種，首先是外資及港資的信心。昨日，當看到國泰（0293）主席史樂山離任消息，我第一時間想到前機師譚文豪，上月他辭職後說希望自己是最後一個──往後事態發展顯然不是。一家150年歷史的英資公司，被內地政府以「紅衛兵式」手法「欺凌」，連說句「香港人加油」也不行。再然後是一家家本地公司被「批鬥」，由四大地產商到港鐵（0066），這些昔日被視為霸權的企業，如今全部屈膝。他們或許在佩服李嘉誠的眼光，因為只有早減少內地業務的他，才敢說句曖昧的「黃台之瓜」。

所以，太古集團放棄國泰，是合理的推測。本港富豪陸續把資產賣掉，轉戰海外，亦有可能成為常態。按過往經驗，無論是地產、銀行、零售等各行各業，一旦有港資或外資撤出，接手的都是中資。所謂「全面接管香港」，政治只是第一步，民生和經濟才是主菜。

中央加快培養代港城市

第二種失去的信心，是中央對香港的信心。這部分本來已經不多，但今次事件被中央定性為「顏色革命」後，中央做了兩件事。首先是在8月18日，把深圳升格為「先行示範區」，活生生把「大灣區」壓下去。然後是8月26日，宣布在山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6省區設立自由貿易試驗區。香港對中央只有被利用的功能，而現在的迹象都顯示，中央正加快培養能替代香港的城市。

正如彭博社所說，香港遭受的聲譽衝擊，正在對嚴重依賴國際金融的香港經濟構成傷害。遲來3個月的一句「撤回」，就等如為刀傷蓋上一塊膠布，並沒有止血的效果。

[李曉佳 財經澡堂]

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