港交所（0388）電子交易系統（HKATS）持續出現連接問題，午後宣布2時起暫停衍生產品市場交易，拖累港股即時急插，恒指由半日升最多174點，急插至最低跌240點。

不過，港股進入收市競價時段，部分大價股例如騰訊（0700），股價被挾起，由競價前最後一口成交價339.4元(跌0.5%)，挾至競價後收報341.4元，由跌轉升0.05%，收窄大市跌幅。進入競價時段前，恒指最後一口價報26446點，跌76，成交765億元，競價時段後的正式收市則跌7點或0.03%，報26515點，成交金額831億元；國指升95點或0.93%，報10384點。

港交所股價亦大幅波動，今早最多曾升2.4%，同樣於衍生產品停市消息公布後，由升轉跌，跌最多1.9%，低見243.2元，收市則報247.2元，跌0.3%。

今早大市低開10點後，中美雙方均表示將於10月初進行貿易談判，刺激恒指向上，貿易相關股受惠，瑞聲（2018）升12.03%，收報39.1元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）亦升2.35%，收報113.3元，其他貿易股如創科實業（0669）升1.67%，收報57.7元，萬洲（0288）則跌0.15%，收報6.81元。

特首林鄭只撤回逃犯條例，但拒絕成立獨立調查委員會調查警方，反修例相關股回吐，九龍倉置業（1997）跌3.13%，收報44.85元，是跌幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.07%，收報78.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。地產股下跌，恒地（0012）跌3.1%，收報37.5元；新地（0016）跌2.87%，收報115.1元；新世界發展（0017）跌2.83%，收報10.3元；長實集團（1113）跌1.78%，收報55.2元；信置（0083）升0.17%，收報11.66元；領展（0823）跌2.35%，收報89.4元。港鐵（0066）亦跌1.37%，收報46.7元。

憧憬內地降準，建行（0939）升1.7%，收報5.99元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；其他內銀股亦向上，工行（1398）升1.38%，收報5.14元；交行（3328）升0.19%，收報5.28元；中行（3988）升1.32%，收報3.08元。A股亦因此上升，內險股向上，平保（2318）升1.14%，收報93.25元；中人壽（2628）升0.96%，收報18.86元。

國泰（0293）主席退休，收市報10.32元，跌3.5%。

其他報道：

【中美角力】商務部：冀美方盡快取​​消對華為等中國企業的打壓

【市場混亂】瑞信：港交所系統異常 投資者可要求發行商提供報價

【A股收市】兩市四連揚 滬指3000點得而復失

【軟件即服務】中國有贊: 未來着力發展線下SaaS零售商戶

【不斷更新】港交所停衍生品市場交易 恒指升轉跌

【乜輪都停】系統連接續出問題 港交所：2時後暫停衍生產品交易

【有片：金匯測市王】加拿大央行暗示未來唔減息 加元短線向好

【港股收市】恒指半日升101點 地產股、港鐵回軟 瑞聲升4.3%

【大行搶錢】匯豐加港元定存至2.4厘 恒生加至2.5厘迎戰

【有片：選股王】平安好醫生有望破位 宜逢低低收集

【A股午市】滬指半日升穿3000點 創2個月新高

【期貨交易大混亂】港交所：出現連接問題 所有市場目前如常運作

【線路問題】期指系統不穩 耀才稱港交所正搶修

【人幣走強】中美貿易戰有進展 離岸價曾回升逾250點子

【中美角力】美國貿易代表處：兩國數周內於華盛頓舉行部長級會晤