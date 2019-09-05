【軟件即服務】中國有贊: 未來着力發展線下SaaS零售商戶
文章日期：2019年9月5日 14:51
內地零售SaaS（軟件即服務）及PaaS（平台即服務）供應商中國有贊（8083）首席財務官俞韜表示，電商 SaaS 和線下門店 SaaS會是未來發展重心，今年上半年電商相關SaaS客戶約7萬，而線下門店SaaS客戶則為7000，希望未來數年間分別增至30萬及200萬。他表示，現時研發軟件費用平穩，不會出現大幅增長，認為未來12至18個月線下門店SaaS客戶將會快速增長，財務貢獻逐漸明顯。
他又稱，上半年通過集團產品及軟件完成的商品交易總額（GMV）220億元人民幣，預計今年全年可達500億至600億元人民幣。
今年騰訊（0700）入股公司6.7%股權，百度亦入股集團附屬公司，對於內地科技公司是否須靠邊站，俞韜表示，集團主要向零售商家提供服務，以2B為主，現時集團客戶大多來自騰訊體系，與其合作有利公司發展。他又稱，現時百度為內地熱門搜尋器，雙方合作可以增加服務商戶渠道，他笑言，公司創始團隊大多為阿里巴巴前員工，不抗拒阿里巴巴資金。
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