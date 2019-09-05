繼日前恒生（0011）加港元定存息後，匯豐銀行今日亦宣布，把6個月的港元新資金定存利率由2.1厘上調至2.4厘，與日前恒生的優惠看齊。但恒生今日表示，特選客戶可以有最高2.5厘優惠，因此仍然是大行之中最高息。

匯豐今早宣布，因應近日市場利率變動，上調港元新資金定存優惠，尚玉客戶6個月存期的定存年利率，由2.1厘加至2.4厘，3個月存期則由2.1厘加至2.3厘。起存金額為1萬元。即每1萬元存款，6個月後可享利息120元。

匯豐這次調整，相信是因應恒生日前加息至2.4厘而加息。但2.4厘只適用於尚玉客戶，而尚玉的入場門檻為流動資產800萬元。相比之下，恒生的2.4厘適用於普通個人戶口。另外，匯豐的2.4厘為6個月存期，恒生客戶則可選擇4個月或6個月。而起存金額方面，匯豐門檻則較低，只需1萬元，恒生則要10萬元。

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恒生銀行則仍然是大行之中最高息的，起存額300萬元或以上的，4個月或6個月存款，年息最高2.5厘。但要享有此優惠，必需是本金續期，或者是特選客戶。以300萬元存款計，6個月可享利息37500元。此優惠從本月2日起至本月底。

值得注意是，匯豐同時下調美元存息，以尚玉客戶計，3個月至18個月存期，分別下調0.1至0.2厘，調整後全線低於港息。以6個月計，美元定存利率僅2.1厘，低於港元的2.4厘。

記者：廖毅然

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