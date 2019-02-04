中美兩國今早宣布，雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。恒指今早低開10點後受消息刺激，一度升174點，高見26697點，進一步回補8月2日的下跌裂口，裂口頂部為26868點。恒指半日收市升101點或0.38%，報26624點，成交金額405億元；國指升143點或1.39%，報10431點。

中美展開談判，瑞聲（2018）升4.3%，收報36.4元，是升幅最大的藍籌，三星摺屏機Galaxy Fold明日在韓國登場，舜宇（2382）升3.7%，收報114.8元。其他貿易相股，創科實業（0669）升2.03%，收報57.9元、萬洲（0288）升0.29%，收報6.84元。

昨日傳出特首林鄭月娥會撤回逃犯條例，引發地產股昨日大升，今早則全線回吐，新世界發展（0017）跌3.4%，收報10.24元，是跌幅最大的藍籌；恒地（0012）跌2.45%，收報37.75元；新地（0016）跌2.87%，收報115.1元；長實集團（1113）跌1.42%，收報55.4元；信置（0083）跌0.86%，收報11.54元；九龍倉置業（1997）跌2.7%，收報45.05元；

林鄭未有接納成立獨立調查委員會等另外4項市民訴求，昨晚再有示威者在港鐵寶琳站聚集，要求港鐵交代8月31日晚上有警員入站搜捕示威者一事。港鐵（0066）跌1.48%，收報46.65元。

未有接納其他訴求，市場亦減持其他反修例相關股，友邦（1299）跌0.63%，收報78.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。領展（0823）跌2.51%，收報89.25元。

國務院總理李克強在國務院常務會議中提到要落實降低實際利率水平措施，及時降準。建行（0939）升2.21%，收報6.02元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點。其他內銀股亦向上，工行（1398）升1.97%，收報5.17元；交行（3328）升0.76%，收報5.31元；中行（3988）升1.64%，收報3.09元。

受降準刺激，上證重上3000點，A股ETF上升，安碩A50（2823）半日升1.6%，報14.92元。

今早期貨市場大混亂，港交所（0388）就有關衍生產品市場情況回應指，港交所已得悉旗下衍生產品市場的電子交易系統（HKATS）出現連接問題，正了解情況並會在適時提供最新資訊；所有市場包括衍生產品市場目前都如常運作。港交所半日升0.48%，收報249.2元。

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