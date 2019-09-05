恒指升101點，收報624點，成交金額405億元。國常委要求降準，並且加快發行地方債，財政貨幣政策雙雙發力，加上中美確定10月初在華盛頓舉行貿易談判，市場氣氛向好，A股大升1.5%，金融、地產、建材、5G、芯片股等都強勢，上證指突破3000點。港股也是中資股強於恒指，國指升1.4%，昨日大漲的港資股則見回吐，龍頭新地（0016）跌3%。

上證指3000點是一個心理關口，今年中短暫升破後又回落。短線設局來看，中美10月將舉行會議，9月份應該是一個安全期，再出現推特風暴的機會不大，股市更多看基本因素。中央已確定全面轉向寬鬆，同時又大力壓制房地產信貸，資金很可能會流向股市。退一步看，中國製造業PMI過去一直在49的水平有很強支持，經濟進一步轉差可能性也低。因此，A股進一步上升的機會頗大。

現在較懶的造法就是加倉中資股ETF。至於強勢股則見稍作調整但多能回升，醫藥、體育用品等都不錯，舜宇（2382）更突破大雙底頸線，似正展開新升浪。

近期都已推介了水泥、券商、醫藥等股份，也有相當不錯的升幅，筆者認為可看看平安好醫生（1833）。集團上半年業績指標理想，透過網上應診服務，成功為網上藥店帶來龐大流量，市場看好業務模式能快速擴展，績後股價持續飈升，由30元一口氣衝上50元水平。50元是一個重大阻力位，不容易突破，但考慮到基本因素理想，股價大升逾60%，近日只稍作回調約10%便再試高位，進一步破位應只是時間問題，可逢低低收集作中線持有。

張兆聰

明報首席評論員