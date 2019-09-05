【期貨交易大混亂】港交所：出現連接問題 所有市場目前如常運作
文章日期：2019年9月5日 11:16
今早期貨市場大混亂，港交所（0388）就有關衍生產品市場情況回應指，港交所已得悉旗下衍生產品市場的電子交易系統（HKATS）出現連接問題，正了解情況並會在適時提供最新資訊；所有市場包括衍生產品市場目前都如常運作。
今早約10點有網民在社交平台發文，稱港股交易出現「大混亂」 現象，其中香港期指及期權電腦均無法落盤交易，而港交所網站亦無法顯示內容。兩間本地券商富昌期貨及耀才證券則前後發布公告，表示客戶交易香港期貨產品，相關供應商正搶修。本報嘗試查看港交所網站，內容已可正常顯示。
富昌期貨於短信通知中表示，由於期貨供應商系統出現故障，導致客戶未能透過手機應用程式、網上交易平台及電話下單，相關供應商正進行搶修。耀才網站公告則顯示，故障系香港交易所期貨線路由今早9點30分起出現問題而引起，香港期貨產品交易出現斷線現象，引致客戶有可能未能下單。不過，交易環球期貨則不受影響。
期貨交易異常引發網民討論，有人笑稱是「港交所不合作運動」。
記者：馬迪帆
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