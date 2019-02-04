【港股開市】恒指低開10點 九倉回吐2% 安碩A50升0.5%
文章日期：2019年9月5日 09:28
隔晚美股受環球政治局勢緩和而向上，港股今早今早低開10點或0.04%，報26512點，成交金額19億元；國指今早高開20點或0.2%，報10308點。
創科實業（0669）升3.17%，報58.55元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.05%，報45.35元，是跌幅最大的藍籌。連日回購的騰訊（0700）升1.11%，報345元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；友邦（1299）跌0.5%，報79元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
地產股續升，新世界發展（0017）升1.32%，報10.
據央視消息指，國務院總理李克強在今日主持召開國務院常務會議，當中提到要落實降低實際利率水平措施，及時降準。安碩A50（2823）升0.5%，報14.76元。。
國泰（0293）公布史樂山將辭任，並會在今年11月6日董事局會議結束時生效。史樂山之後發向員工發內部信指，基於商業和地緣政治因素的不確定，過去數周是對公司而言最具挑戰性的時刻，但勉勵員工要對公司有信心，並繼續為乘客提供優良的服務。國泰開市報10.68元，跌0.18%。
港交所（0388）宣布，計劃收購北京一家數據科技公司華控清交的少數權益，交易尚待雙方簽署具約束力協議作實，預計今年第四季完成交易。港交所跌0.16%，報247.6元
正榮地產（6158）母公司正榮集團計劃分拆旗下物業管理業務正榮物業來港上市，集資額約1億美元（約7.8億港元）。正榮地產開市報4.93元，無升跌。
其他報道：
【開市焦點】港股ADR跌69點 留意A股ETF、國泰、本地地產股