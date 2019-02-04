【開市焦點】港股ADR跌69點 留意A股ETF、國泰、本地地產股
文章日期：2019年9月5日 08:40
全球政治風險稍降，美股向上，港股ADR則跌69點或0.26%，報26453點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.23%，折合報342元；匯控（0005）跌0.55%，折合報57.58元；建行（0939）跌0.3%，折合報5.87元。
今日焦點股份可留意：
特首林鄭月娥昨日正式宣布撤回逃犯條例修訂案，刺激港股昨日大升，留意今日本地地產股表現。
據央視消息指，國務院總理李克強在今日主持召開國務院常務會議，當中提到要落實降低實際利率水平措施，及時降準。留意A股ETF。
國泰（0293）公布史樂山將辭任，並會在今年11月6日董事局會議結束時生效。史樂山之後發向員工發內部信指，基於商業和地緣政治因素的不確定，過去數周是對公司而言最具挑戰性的時刻，但勉勵員工要對公司有信心，並繼續為乘客提供優良的服務。
港交所（0388）宣布，計劃收購北京一家數據科技公司華控清交的少數權益，交易尚待雙方簽署具約束力協議作實，預計今年第四季完成交易。
正榮地產（6158）母公司正榮集團計劃分拆旗下物業管理業務正榮物業來港上市，集資額約1億美元（約7.8億港元）。
騰訊（0700）於9月4日以3180萬元回購了94,400股股票，自8月28日起共計以2.209億元回購了676,600股。
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