全球地緣政治風險稍緩，加上經濟數據、政策利好，美股向上。特首林鄭月娥昨日正式宣布撤回逃犯條例修訂案，刺激港股昨日大升，而英國議會在關鍵投票中通過了防止無協議脫歐的法案，並且拒絕了首相約翰遜提前大選的提議，加上歐洲綜合採購經理指數(PMI)勝預期，以及中國國務院會議要求「及時」降準，加大支持實體經濟，經濟數據、政策方面的利好亦有助推高股市。道指高開183點後，最多曾升244點，低位則升126點。

道瓊斯工業平均指數收漲237點，升幅0.91%，報26355點。標普500指數收漲31點，升幅1.09%，報2937點。納斯達克綜合指數收漲102點，或1.31%，報7976點。

蘋果升1.7%，報209.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻23點，而聯合健康保險跌1.69%，報226.73元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報209.19元，升1.69%，谷歌母公司Alphabet收市報1182.27元，升1.08%，亞馬遜收市報1800.62元，升0.6%，Facebook收市報187.14元，升2.6%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.89%，報383點。德國DAX指數收漲0.96%，報12025點；法國CAC 40指數漲1.21%，報5532點；英國富時100指數收漲0.6%，報7311點。