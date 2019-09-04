數據顯示，截至下午1時30分的1小時facebook上提及「缺一不可」的留言只有38條，但到了7時30分則上升100倍至超過3800條，相信數據可以供林鄭月娥參考，大家在想什麼。

特首林鄭月娥在周三(4日)突然提出，包括正式撤回《逃犯條例》修訂條例草案在內的4項行動，嘗試以行動打破困局，並呼籲示威者以對話代替對立。對於林鄭月娥的橄欖枝並未涵蓋獨立調查委員會，ASI大數據顯示林鄭月娥再次發揮連接(Connect)本色，初步網上輿情顯示左中右同時炮轟林鄭，facebook上的粗口比率一度高達90%。

林鄭月娥在傍晚6時發表長約8分鐘的錄音講話，提出4大行動，包括：

1) 正式撤回條例草案，復會後會正式根據議事規則撤回；

2) 支持監警會工作，委任余黎青萍及林定國；

3) 林鄭及司局長會走入社區；

4) 邀請專家及學者獨立研究政治、社會、經濟問題。

ASI大數據即時審視截至晚上7時30分在facebook上及各大討論區的初步數據，端視市民對林鄭月娥的4大行動有什麼意見，其中facebook上的數據顯示，網民的留言數據在林鄭月娥發表短片前開始攀升，並在6時30分至7時30分這短短的1小時內錄得逾2800次留言。我利用留言中是否夾雜粗口去評判市民的情緒，結果發現市民對林鄭回應一大訴求極度不滿，粗口比率達到89%，即是在該時段內近90%的粗口均在回應林鄭或提及林鄭的行動。

由於林鄭有意撤回修訂的消息早已傳出，下午3時30分至4時30分、4時30分至5時30分、5時30分至6時30分的留言量分別達到1725條、1562條及1112條，粗口比率達65%、42%及56%，遠高於正常水平的10%或以下，這些數據都顯示大眾對林鄭月娥這次遲來的撤回有所不滿。至於討論區同樣出現留言及粗口量同步上升的現象，現討論區留言更提及「獨立調查委員會」及「勇武抗爭」等等。

我再仔細了解為什麼粗口比率如何澎湃，原來除了泛黃的facebook專頁不停炮轟，即便是親建制的泛藍專頁，亦有大量炮轟林鄭月娥的留言，留言包括引用《六國論》的「今日割五城，明日割十城」，認為她不應該妥協或讓步。

究竟在林鄭宣布將會回修訂後，什麼字眼在facebook或討論區上爆升？我用簡單的一句「缺一不可」去審視，截至下午1時30分的1小時facebook上提及「缺一不可」的留言只有38條，但到了7時30分則上升100倍至超過3800條，相信數據可以供林鄭月娥參考，大家在想什麼。

李鴻彥

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