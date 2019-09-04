香港的國際金融中心地位正在褪色，港交所（0388）競爭力逐漸被美國的交易所拋離，不論在上市時間、聆訊、企業估值也不及美國，隨着中國經濟見頂，香港核心根基也悄悄被動搖。

美國一直是全球規模最大，最多元化的資本市場，兩地也擁用同樣的全球機構投資者，美國流動性較香港優勝，幾十年來香港之所以能夠分庭抗禮，只是因為中國高速發展帶來的紅利。

但近年一系列的因素令香港資本市場吸引力減退，令上市公司老闆變得理性，而近日與投行朋友交流，也直言會推薦客戶棄港赴美搞上市。

先講上市所需的時間，近年香港監管機構一直加強監管，市場相對沒以前「自由」，現時由啟動項目到敲鐘上市動輒需時超過一年，相比美國僅花約11個月時間，香港先輸一仗。

之後就是Hearing（聆訊）部分，正所謂水清則無魚，聯交所銳意打擊「啤殻」保薦人，令上市組被市場質疑有矯枉過正之嫌，不少能夠滿足上市條件的公司，也被卡住，結果是不少有意上市的老闆萌生去意，寧願飛去紐約敲鐘，畢竟集資美元更具吸引力。

第三個大問題，就是香港股市估值長期偏軟，令不少有競爭力的公司對香港不感興趣，尤其是近年灸手可熱的科網獨角獸如今日頭條和滴滴出行，上市的首選地點也是美國，就連應酬港交所的興趣也不大，長遠下去情況值得擔憂。

要解決香港金融褪色，內地似乎只能打政治牌，指定一系列內地公司不能赴美，但觀乎一班中概股回歸，然後重返香港股市，或A股市場，但事件絕非簡單，發展似乎也不能盡如人意，不少已經私有化的公司，已經呻笨。

大灣區國舅

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