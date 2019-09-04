內地傳媒《南都即時》昨日下午12時56分發表一篇題為「持續震蕩的國泰航空：兩高管辭任或換董事長，屢曝氧氣瓶排空隱患」的文章，文內提到國泰（0293）董事長史樂山或將離職。 報道聲稱引述國泰控股人士消息指，國泰航空董事長盛傳即將離職，最大可能於9月15日前後離開，新人選已敲定。而國泰則是在今日收市後才公布史樂山呈辭消息。

無獨有偶，內地官媒央視曾在8月中發表一篇名為「太古高層震怒：國泰航空後續還將換血」的文章，文章引述消息人士指，太古集團高層對國泰捲入反修例風波，甚至慫恿暴力活動的情況大為震怒，後續還將對國泰航空管理層進行進一步清理，不容許以某些利益綁架航空公司的聲譽和乘客的安危。

而在8月16日，國泰行政總裁何杲（Rupert Hogg）、顧客及商務總裁盧家培辭任的消息是由央視新聞最先公布，當日內地多個網站在下午4時50分轉載央視新聞的消息，但國泰則在當日5時14分才刊登公告。 獨立股評人David Webb當時已批評，國泰人事變動是向北京最令人震驚的「叩頭」。

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