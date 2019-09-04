財政司司長陳茂波今日宣布支援中小企新措施，包括推出適合初創企業的新融資擔保產品、貸款先還息後還本、簡化各項基金申請手續，及整合所有中小企資訊。

首先，在按證公司下的「中小企融資擔保計劃」推出新產品，由政府擔保9成，最高貸款額600萬元，可分5年償還；新產品可適用於經營未滿一年的企業申請。

此外，「中小企融資擔保計劃」下現有的8成擔保產品，及工貿署的「中小企信貸保證計劃」亦有調整，企業未來6個月可以先還利息，本金之後才分攤償還，如6個月後仍有需要，可申請再延長6個月，即總數可以一年內只還息，不還本。

商務及經濟發展局局長邱騰華補充，現時政府推出的「BUD專項基金」及「中小企市場推廣基金」會優化撥款安排，由之前先有開支，後拿資助，爭取為企業可以變為「先拿錢，後駛錢」，以減輕企業周轉。此外，其他40多個林林種種中小企可供申請的基金，也會簡化手續，盡量做到未完成全部手續前預先撥款。

最後，在行政措施上，政府將從下月1日起，整合工貿署、貿發局、科技園及生產力局現有的4個中小企服務中心，統合資源助企業了解各項支援措施的申請辦法，甚麼措施適合等等。

記者：陳子凌

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