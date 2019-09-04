國泰航空（0293）董事會再出現變動，集團董事局主席及常務董事史樂山辭任，其提出呈辭，是基於其退休，並不知悉與公司董事局有任何意見分歧。同時，國泰委任此前借調過來的賀以禮為常務董事，並獲選為董事局主席及常務董事。史樂山辭任、賀以禮獲委任，將於19年11月6日董事局會議結束時生效。

【國泰風波】內媒《南方都市報》率先爆史樂山或將離職

現年53歲的賀以禮，於1988年7月畢業於劍橋大學，取得現代語言（榮譽）文學士學位，並於同年加入英國太古集團。現時他擔任香港太古集團及太古地產董事，以及太古股份（A股：0019、B股：0087）旗下飲料部常務董事。賀以禮將任職至2020年股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事。此前，賀以禮於8月9日公告賀以禮的年薪連同各項津貼逾489萬元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。

太古主席施銘倫表示，感謝史樂山過去39年對公司的莫大貢獻。施銘倫表示，史樂山曾先後擔任國泰航空的行政總裁及主席，國泰在他領導下聲譽日隆，以優質服務及全球龐大網絡見稱，這是香港成為亞洲最大國際客運樞紐的成功基石。為期三年的企業轉型計劃現已接近完成階段，為國泰未來的持續發展奠下良好的基礎。

史樂山亦表示，感謝國泰團隊於其任內對他的支持，並指在充滿挑戰的時刻，同事們一直全力以赴、盡忠職守。同時又稱讚賀以禮是一位深具魄力和經驗豐富的行政人員，曾成功統領太古多項不同業務。他注重創新和客戶服務，相信必能引領國泰航空再創高峰。

賀以禮則指，與行政總裁鄧健榮在太古集團共事多年，將共同在國泰團隊的支持下，確保旗下航空公司秉持對安全的不懈追求，致力提升顧客的旅遊體驗，凡事講求效率，並以充足的競爭力創造良好的業務表現。儘管面對目前的挑戰，對香港的未來充滿信心，而國泰航空亦會繼續致力為香港這個亞洲主要空運樞紐作出貢獻。

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