中午傳出特首林鄭月娥急召港區人大、政協、行政會議及建制派立法會議員到禮賓府會面，市傳估計可能涉及正式撤回《逃犯條例》修訂，亦有消息傳林鄭月娥提出，設立「真相調查委員會」，恒指午後最多曾升1126點，高見26654點，是今年8月5日後最高。

港股收市升995點或3.9%，是去年11月2日升4.2%後最大收市升幅，恒指收報26523點，成交金額1163億元，較昨日升82%，亦是今年6月8日1226億元後最多；國指升252點或2.52%，報10288點。

反修例運動持續多月，港股備受困擾，今日傳出特首或正式「撤回」修例，本地地產股即時大幅反彈，九龍倉置業（1997）升12.11%，收報46.3元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）升8.71%，收報38.7元；新地（0016）升9.82%，收報118.5元；新世界發展（0017）升10.07%，收報10.6元；長實集團（1113）升8.6%，收報56.2元；信置（0083）升7.78%，收報11.64元。

逃犯條例修訂下，友邦（1299）曾由7月高位挫近18%，今日亦隨「撤回」傳聞而上升5.87%，收報79.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻158點；其他相關股亦上升，領展（0823）升5.9%，收報91.55元；港鐵（0066）升6.4%，收報47.35元。

本地銀行股亦向上，恒生（0011）升6.85%，收報171.7元；匯控（0005）升3.49%，收報57.9元；中銀香港（2388）升5.45%，收報27.1元。濠賭股亦向上，金沙中國（1928）升4.84%，收報36.85元；銀娛（0027）升5.71%，收報51.8元。

在反修例風波中太古（0019）升4.78%，收報77.85元、國泰（0293）亦升7.2%，報10.7元，不過，收市後出通告，主席史樂山退休。

大市大彈，只有石藥（1093）逆市下跌，收市跌0.62%，收報16.14元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。另一藥股，中生製藥（1177）則無升跌，收報11.68元。

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