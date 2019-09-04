中美貿易關係惡化，飛達（1100）副主席兼董事總經理顏寶鈴直言已是兩敗俱傷之局。顏寶鈴指，關稅太高，美國當地零售業已趨惡化，因為價格上升，零售商都將訂單量減少20%至30%，避免賣不出貨令庫存積壓，惡化現金流。

雖然飛達已將8成生產遷移至孟加拉廠房，沒受關稅衝擊，但買家的憂慮仍影響到訂單。雖然飛達上半年訂單量仍有增加，但部分是買家提前落訂一年的量，因此下半年公司會面對較大訂單壓力。

顏寶鈴更透露，今年來見工的孟加拉工人增加，甚至迫毀了公司大門，因當地已有部分工廠結業，甚至有一些舊工人主動回流。此外，內地員工對派駐孟加拉的態度變得積極，主動求調遷，側面反映了工人在貿易摩擦下對前景的憂慮。另一方面，雖然孟加拉勞動成本較其他東盟國家低，但最低工資升幅大，今年1月便增至105美元，升了近50%。

不過，作為早年已到孟加拉「開荒」的「開荒牛」，不少有意搬廠的港商也向飛達取經。6月廠商會便首次率團考察孟加拉，到飛達廠房參觀。

財政司司長今日稍後或公布支援中小企新措施，但顏寶鈴直言不少港商現在是「瀕危」邊緣，一些中長期措施未必救得了近火，但她也理解政府能做的有限，港商始終要靠自己。她又透露，有意牽頭在孟加拉建香港工業園，讓港商搬廠手續更簡便，不用等上一年半載，不過這需要去到政府層面，與孟加拉政府接洽。

飛達之前宣布出售旗下零售業務，顏寶鈴笑言這業務有情意結，所以年年蝕錢都想繼續，但自己實在沒時間抽身管理，惟有割愛，「所以呀，真是力不到不為財」。

記者：陳子凌