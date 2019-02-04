內地股市向上，中國證券報引述光大證券研究所首席銀行業分析師王一峰稱，9月MLF(中期借貸便利)利率存在下調的可能性。中港股市受到內地MLF利率下調預期而向上。恒指高開147點後持續上升，開市價已為半日低位，最多曾升423點，高見25951點，半日升302點或1.18%，報25830點，成交金額424億元；國指升113點或1.13%，報10149點。

財政部發通知，決定進一步採取措施，促進生豬生產、保障市場供應、維護經濟穩定。豬肉股向上，萬洲（0288）升5.54%，收報6.67元，是升幅最大的藍籌。

騰訊（0700）連續五日回購，半日升1.82%，收報335.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點；手遊股大多向上，指尖悅動（6860）升4.9%、創夢天地（1119）升4.1%、樂遊科技（1089）升2.8%、IGG（0799）升1.9%。

藥股整固，石藥（1093）跌0.99%，收報16.08元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。中生製藥（1177）則升1.03%，收報11.8元。

恒指成份股大多上升，本地地產股全線向上並升逾2%。恒地（0012）升2.67%，收報36.55元；新地（0016）升2.13%，收報110.2元；新世界發展（0017）升2.6%，收報9.88元；長實集團（1113）升2.8%，收報53.2元；信置（0083）升2.22%，收報11.04元；九龍倉置業（1997）升3.15%，收報42.6元。領展（0823）亦升1.1%，收報87.4元、港鐵（0066）升0.79%，收報44.85元。

教育股反彈，昨日一度暴跌的天立教育（1773）今早止跌回升，最高見3.17元，升10.8%，半日收報3元，升4.8%；睿見教育（6068）曾高見3.4元，漲10%，半日收報3.36元，升8.7；楓葉教育（1317）半日升5.9%，報2.51元。

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