本港經濟下行趨勢日漸明顯。香港8月採購經理指數(PMI)續跌，經季節調整後，8月份香港採購經理指數 (PMI) 由7月份的43.8下降至40.8，創逾10年半新低，並連續17個月低於50的盛衰分界線。

調查的分析指，受中美貿易戰及本港示威活動影響，對訂單需求造成打擊。8月份企業新接的業務量大減，出口中國的訂單量創新低，整體新訂單量錄得自2009年2月以來的最大跌幅。另外，企業生產的業務量錄得2008年底欲來最大的收縮，產出預期指數亦跌至2012年4月以來最低水平。

制訂指數的機構IHS Markit表示，受貿易戰升溫及本港政治示威活動影響，悲觀情緒進一步蔓延，令營商信心跌至有紀錄新低。

IHS Markit首席經濟師 Bernard Aw指，根據最新 PMI 資料，香港經濟於第三季度陷入衰退，業務量因示威活動相關的運作癱瘓而轉差。PMI調查結果大致顯示，按年經濟收縮約4.0至4.5%左右。他又指，政府日前公布紓困措施，旨在為經濟注入 增長動力，但若經濟進一步走弱，則意味決策者有可能考慮加碼提振。

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