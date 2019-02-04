隔夜美股下跌，不過港股今早高開147點或0.58%，報25675點，成交金額12億元；國指今早高開72點或0.72%，報10108點。

中美貿易角力持續，貿易相關股走勢各異，創科實業（0669）升2.56%，報56.1元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）升1.03%，報34.3元；舜宇（2382）跌0.27%，報109.4元，萬洲（0288）升1.27%，報6.4元。

騰訊（0700）連續第五日回購，開市升1.22%，報333.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點。

本地地產股走勢分化，恒地（0012）跌0.7%，報35.35元，是跌幅最大的藍籌。新世界發展（0017）跌0.1%，報9.62元；長實集團（1113）升1.06%，報52.3元；新地（0016）升0.09%，報108元；信置（0083）升0.56%，報10.86元。

港交所（0388）跌0.51%，報235.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

國泰（0293）稱公司8月份營收因香港抗議活動而遭受「重創」，國泰無升跌，報9.98元。

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