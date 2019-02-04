美國總統特朗普發Twitter指，若自己連任美國總統，擺在中國面前的協議會「更嚴苛」。另外，數據顯示美國製造業三年來首次出現收縮跡象，8月份供應管理協會的美國製造業PMI降至49.1，刺激10年期美國國債息下跌3.88個基點，報1.4573%。道指最多曾跌425點。

特朗普指，美國「與中國的談判中做得很好。雖然我相信他們會喜歡與新政府打交道，那樣他們就可以繼續他們的『掠奪美國』行動（每年6000億美元）， 但機會渺茫，而且16個多月時間很長，就業和企業都會大出血」，「然後呢，想想我勝選中國會怎麼樣。協議會變得嚴苛！與此同時，中國的供應鏈將崩潰，企業、工作和資金都會跑掉！」

道瓊斯工業平均指數收跌285點，跌幅1.09%，報26118點。標普500指數收跌20點，跌幅0.69%，報2906點。納斯達克綜合指數收跌88點，或1.12%，報7874點。

波音跌2.66%，報354.42美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低65點，而P&G升0.94%，報121.36元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報205.7元，跌1.45%，谷歌母公司Alphabet收市報1169.55元，跌1.76%，亞馬遜收市報1789.84元，升0.76%，Facebook收市報182.39元，跌1.76%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.24%，報379點。德國DAX指數收跌0.36%，報11910點；法國CAC 40指數跌0.5%，報5466點；英國富時100指數收跌0.19%，報7268點。