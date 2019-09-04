港股持續偏軟，恒指低開後最多跌128點、低見25,498點急彈，曾經倒升109點，之後反覆回試低位，收報25,527點，跌98點或0.39%；國指跌0.67%。大市成交638億元，低於60天平均近兩成，交投疲弱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率31比69，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為37比63，大市普遍下跌，沽盤較為積極但壓力不大。大市近10日有8日跌多升少，趨勢向淡。本報數據庫追蹤的30個行業，有三成上升，升幅全部小於1%，農業及水務、軟件服務升0.89%、0.60%表現最佳，只有一半股份上升。

醫藥股需防政策風險

零售及教育跌4%表現最差，受累教育股急挫。去年教育股為其中一個熱炒行業，但8月中內地突然收緊民辦教育監管，行業慘遭洗倉，即使部分於去年第四季見底，但經過差不多大半年時間市場才恢復信心，近一兩個月走勢轉強。

內地傳媒報道，有常委在全國政協常委會提出要加強民辦教育機構黨的建設，杜絕民辦教育以VIE（可變利益實體）架構在境內外上市，再度為行業蒙上陰影。雖然市場對消息反應過敏，但不排除有春江鴨沽貨，陰影短線亦難消，股價易跌難升。順帶一提，近期炒得熱烘烘的醫藥股，去年亦曾受到政策打擊而重創，要提高警覺。

中聯重科倘低吸 4.8元止蝕

教育股之外，信義光能（0968）、海底撈（6862）、中聯重科（1157）等偏強的股份有回吐，中聯重科可以留意。今年首季重工業股大勇，三一國際（0631）、中聯重科、濰柴（2338）、重汽（3808）累升五至八成不等，踏入第二季逆轉，至今濰柴、重汽仍處於下跌趨勢；三一大跌後於6月見底反覆回升，但相比下，中聯重科明顯強勢，經過4、5月調整很快重拾升軌，屢創今年新高，直到7月升至5.8元受阻，8月跌至4.5元已找到支持。

中聯重科上周公布上半年業績，半年純利增長近兩倍，受到銷售增長及毛利率提升帶動，業績持續改善；公司為混凝土、起重機械龍頭，受惠於行業處於工程偏後的周期，目前仍保持較快增長。

走勢上，中聯重科於強勁的業績公布後受捧，惟升至5.3元遇到阻力，昨天險守50天線，再跌於5元水平料有支持；該股中線維持強勢，後市有機會在5至5.5元整固，可以炒波幅，短線以低收4.8元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]