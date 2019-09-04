恒指昨日跌98點，收報25,527點，成交金額638億元。A股周一大漲後昨日再升，但港股早市升逾百點後便乏力，午後傳出中美仍未就9月份貿易談判何時舉行達成共識，大市轉弱最終仍然無法跟隨A股回升。收市後更有《環球時報》作出警告，倘美國國會通過香港民主人權法案，中國必將全面報復，又為市况增添不明朗因素。8月至今最可靠的依然是醫藥股，除了幾隻傳統龍頭外，今年中才上市的半新股翰森製藥（3692）走勢凌厲，業績又對辦，可逢低收集。

美股周一休市，但外圍市場並不平靜，有阿根廷宣布外匯管制、英鎊兌美元又曾跌穿1.2水平，美匯指數有逐步邁向100之勢。本港示威活動周一晚再起衝突，警方在多個地方部署大量防暴警巡邏，沒有明顯觸犯任何法例的市民都被毆打和拘捕，感覺上香港已處於宵禁狀態，示威者愈來愈難發起抗爭。港資股也嘗試反彈，本地地產股早市都有不同程度的回升，但未幾就失去支持，港鐵（0066）、領展（0823）和煤氣（0003）成功維持升勢。

領展短線不宜失守85元

有市民發起罷坐罷買港鐵行動，短期會有一些影響，但要持續罷坐罷買則不大可能。作為最具防守力的港資股，由高位大跌20％後，預料開始築底嘗試反彈。至於領展（0823）雖然以街坊生意為主，但近期衝突發生在各大小社區，包括很重要的黃大仙中心，商戶料受到不同程度影響。但領展多是收取固定租金，問題不大，中長線則要看本地居民收入和失業情况，短線不宜失守85元關口。

美國國會將於下周審議香港民主人權法案，該法案要求政府每年評估香港的自治狀態，以作為維持香港享有獨立關稅區等優惠待遇的依據，並制裁中共侵犯人權的官員。《環球時報》指摘這是惡意干涉中國內政的霸權法案，將對中美關係帶來新的衝擊。一旦美國取消香港的優惠待遇，或許會產生一些技術影響，但中國與香港都有能力做出任何應變，中國的命運不會在華盛頓手上。美國在香港的這步棋可以用來威脅，一旦走出，必定是「死棋」，中國的報復肯定是全面的，不單限於經貿領域。

美審議香港人權法是「死棋」

但正如美國財政部早前將中國列為匯率操縱國，這個指控意義不大，重點是有何制裁措施。同樣道理，就算法案通過，也不代表美國就會取消香港的優惠待遇，只不過每年多一個談判籌碼。因此，市場對消息沒太大反應，港資股也不見得因此大跌。

市况方面，港資股正測試前低位的支持力，暫時仍普遍守得住，昨日反而是中資股表現較差，內銀股領跌國指和大市，同時強勢板塊也普遍有回吐，啤酒、體育用品都有較大跌幅。市况個別發展為主，指數仍然膠着，醫藥股依然是最有保證。石藥（1093）最強創近期新高，另一強勢的是半新股翰森製藥。翰森主要研究和產銷藥品，應用範圍包括中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染，以及消化、糖尿病及心血管等。集團中期純利增長21.9％，純利則升24.3％至近13億元。集團研發能力極強，研發開支佔上半年收入達12％。由於技術強、研發產品豐富，估值也非常高，今年預測市盈率接近60倍。表面看是很昂貴，但市場似乎將翰森當作是內地醫藥龍頭恒瑞來看，後者預測市盈率介乎50倍至70倍。翰森短線升勢已反映不少利好因素，但中長線仍可隨盈利水漲船高，是逢低收集的對象。

[張兆聰 還看今朝]