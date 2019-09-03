近數星期示威固然愈演愈烈，但政府的行徑卻很難捉摸；從放風提議《緊急法》到警隊濫權加劇，看似要鎮壓場面，另一邊卻「流出」林鄭放軟口風，自稱渴望辭職以謝天下，兩個方向互相矛盾，到底特區政府或中央政府是想如何解決事件？

上周政府中人放風認為《緊急法》是「可行方法」，使人憂慮會否沒收財產或停用網絡，直接打擊市民、外資對香港的信心。沒收財產的風險自不待說，將軍澳數據中心蓄勢待發，Google去年亦宣布在香港建立雲端中心，這種放風無疑是趕客。加上警隊831表現，甚至到學校擾攘，整體政府似乎想高壓平亂。

但另一邊廂，又有錄音顯示林鄭想辭職謝罪。個人不認為流出是偶然，更不相信林鄭沒料到會被公開，似借「意外」暗示騎虎難下，讓大眾自行領會。不論如何，林鄭口風明顯轉軟，甚至「代表」中央傳話放軟。若然大方向是緩和氣氛，寬容處理，為何《緊急法》這種消息會出現？林鄭不可能不知情，後來亦無否認考慮過；又為何警隊會愈演愈烈？兩種行為極為矛盾。

從中或可推演出三個可能：第一是假懷柔、真鎮壓，算帳在秋後，一如國泰（0293）機師；第二是政府缺乏政治智慧，方寸大亂；第三是內部分化，各自行事。

第一暫時無法定奪。第二點政府缺乏智慧是有目共睹的，但懷疑不只是林鄭政府，也包括中央政府。以當前局面，示威者顯然受軟不受硬，中央政府過往多年來是以強硬手段處事，如新疆、西藏，又曾嘗試以懷柔手段安撫台灣，台灣年輕人亦不賣帳，中央未必擅長向文明地區施行懷柔，尤其對年輕人，而目前特區政府亦缺乏這類人才。

回顧林鄭的錄音內容，提及特首處於中美角力之間，又夾在中央與香港市民之中，能夠處事的政治空間「很有限」。林鄭提及中美貿易戰，意味中央向她表示在此時勢更不可示弱，而香港市民又想特區政府軟化，才會有此局面；估計中央整體方向是想不失威權，又可和平處理風波。《環球時報》社評提及國家不想「取消」高度自治，想維護一國兩制，可見中央態度。

然則《緊急法》的風聲便變得較合理。以中央思維，或視《緊急法》為具威嚴又不傷草木的方法；當日該報章放風時亦寫比起解放軍協助平亂，「由本地立法的震撼性和心理衝擊相對較低」。然而中央卻未料及《緊急法》對自由經濟體的意義，結果放風卻令大眾或外資更恐慌。逮捕知名「反對派」人物亦是另一種誤判，以為可低調平息紛爭，但大眾只覺不明所以。

若然上述推論合理，第三點或可解釋警隊行為。警隊方向有違中央心意，但現時前線警員情緒緊張，而警隊部分高層亦深知過去犯錯眾多，風波一旦平息，必然遭逢清算，尤其元朗721事件。為了不被清算，亦只能繼續讓風波延續。至少可以肯定的是，政府未能控制警隊，如張建宗因警隊不滿而改口。如果上面說法都合理，林鄭便是時候震懾警隊，否則風波沒完沒了，尤其元朗事件一日無人問責，市民與投資者亦不可能安心。及早處理風波，為經濟寒冬做準備，才是現在進退維谷下尚能做的一些實事。

賈文清

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