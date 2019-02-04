在港經營膠囊酒店的Sleeep（眠舍），繼在上環歌賦街開設首間膠囊酒店，近期亦在銅鑼灣增開另一膠囊酒店，及在上環永和街開設集睡眠實驗室、歇息的共享空間及身心靈活動中心的眠社，甚至在泰國增開新的項目。該公司聯合創辦人及行政總裁諸葛立忻表示，近期香港出現連串衝突及示威，影響旅客數目下跌不少。在爆發事件前，其酒店過夜客及日間補眠客佔比原本為7、3之比，目前過夜客則只佔比2成，並轉以日間補眠、專業人士、返工客佔比8成。他又說，近期事件沒有影響開業計劃。

諸葛立忻說，現時歌賦街及銅鑼灣的膠囊酒店入住率達7成。至於新開的眠社方面，共設16個床位及2間多用途房，另一聯合創辦人廖醇祖指，會按所需服務，如需否辦公枱、早餐及晚食等，月費由4800元至少於1萬元。一般而言上午10時至晚上8時公眾享用付費服務之外，月費住客可隨時享用眠社的服務。項目會面向對短租有需求的年青外國遊客及本地客。諸葛立忻補充，多用途房可供多人室內打機、視象會議、遊樂及觀賞電影，時租249元，方便提供空間促進建立社群交流。若只使用衞浴稍事休息，費用约100元。

雖然眠社籌備開業達1年，開業時適逢發生連串社會運動，但是諸葛立忻認為，不容他們擔心，最重要是做好本份，讓更多市民瞓覺及爭取休息，幫助市民心平氣和，面對每日挑戰。在眠社此前試營運2個月，初步反應不俗。他期望眠社內的產品幫助睡眠分析，並提供共享及共住空間，讓住客可分享關於催眠治療、瑜珈及聲浴等新訊息。他又指，會啟動眾籌活動「喂，撐香港！」，目標籌款8500元，向有需要的人士，在兩間膠囊酒店提供免費空間睡一睡充充電。

記者：陳偉燊

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