招商局商業房地產投資信託基金昨日遞表申請上市，為國企招商局集團旗下招商蛇口（深︰001979）發起的房地產投資信託（REITs），招商置地（0978）為房託管理人。翻查資料，本港上次有REITs申請上市已經是開元（1275）於2013年時公開招股，集資約19.7億元。若招商局信託成功上市，將成為近五年內首隻上市房託。不過招股文件顯示，現時初步投資組合的5項物業中就有3項物業不符合指定土地用途。

本次招商蛇口分拆旗下物業赴港上市，房托中的資產組合初步將包括其深圳蛇口的5棟商業物業，分別為甲級寫字樓新時代廣場，三棟寫字樓綜合體數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期，以及綜合商業物業花園城。初步招股文件顯示，房託將專注於大灣區，但不包括招商置地所在的佛山及廣州，此外亦將專注北京和上海地區物業。

根據文件，初步投資組合中的數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期指定土地用途為工業用地，准許開發如工廠以及研發設施等樓宇，但物業大部分樓面面積現時卻已出租作辦公或其他商業用途。不過文件中亦提及，有中國法律顧問表示公司就不符規定用途而面臨被施加任何行政強制措施的風險實際並不存在，然而並不保證此3項目日後不會面臨任何行政強制措施。

招商局房託基金於去年全年錄得溢利及全面收益11億元(人民幣．下同），今年上半年則錄得溢利及全面收益3.92億元，按年跌51%。截至今年6月30日，房託資產資產淨值錄得29.3億元，現金結餘258萬元。

記者：馬迪帆

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