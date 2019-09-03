中美本月底談判再添變數，昨晚美股休市。港股今日反覆向下，午後跌幅擴大，曾跌過百點。

恒指今早低開80點後，早段一度拗腰抽升，高見25736點，最多升109點，其後調頭向下，跌幅逐步擴大，午後跌勢加劇，曾跌穿25500點水平，低見25498點，最多跌128點，全日收報25527點，下跌98點，成交額638億元。

石藥（1093）全日升1.5%，收報16.24元，是升幅最大的藍籌；吉利（0175）全日跌2.82%，收報11.74元，是跌幅最大的藍籌。

個別醫藥股上升，歌禮製藥（1672）升4.16%，收報3.76元；百濟神州（6160）升1.55%，收報85.2元；神威藥業（2877）升1.28%，收報7.91元。

教育股午後大瀉，天立教育（1773）挫19.21%，收報2.86元；睿見教育（6068）挫18.04%，收報3.09元；楓葉教育（1317）挫11.57%，收報2.37元。

汽車股普遍下跌，遭個別券商調低目標價的廣汽（2238）挫3.22%，收報7.22元；東風（0489）更挫4.29%，收報6.91元；華晨（1114）跌2.36%，收報8.29元。

小米（1810）公布董事會獲授權最多可斥120億元回購股份，全日抽升4.19%，收報8.7元，成交16.06億；同系的金山軟件（3888）漲13.01%，收報16.5元。

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