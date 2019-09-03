中美貿易戰戰火延續，本地電子貿易方案供應商貿易通（0536）受累中期業績展現疲態，早前公司公布半年溢利按年下跌10.7%至342萬元，但公司依然派中期息每股3.3元，派息率高達溢利約75%。貿易通總裁謝錦強表示，現時本港貿易商正面對貿易「冰河時期」，下半年電子報關業務恐不會有利好轉變，但集團見不到現時有改變高息政策的需要。

貿易通主營電子貿易服務（GETS）受貿易波動影響較大，謝錦強表示公司面對貿易戰火，業務重心將放在身份認證及讀卡器方面，其中下半年對身份認證業務收益尤為樂觀。不過上半年公司身份認證業務收益亦按年跌13%至235萬元。貿易通科技總監鄭俊聰表示，即使前景不明朗，銀行對於身份認證業務的需求依然為剛性，加上未來有虛擬銀行入局，金融界對可滿足監管要求的認證技術需求上升，公司潛在客戶數量將會上升。

貿易通一向作為高息股吸引不少保守股民，雖然現時業務已受到環球局勢衝擊，但謝錦強指將保持高息策略不變。他表示，派息是小股東非常看重的方面，公司在投資新產品時都會考慮生息能力，以保證派息水平。他又補充，公司雖然業績下滑，但依然有穩健現金流，加上負債水平低，相信資金足夠，不需要改變派息策略。

記者：馬迪帆