中美本月底談判再添變數，昨晚美股休市，港股半日反覆偏軟，低開80點後，最多跌128點，跌穿25500點關口，低見25498點，其後一度反彈，倒升逾百點，高見25736點，但升勢無以為繼，之後再度轉跌，半日報25601點，跌24點或0.1%，成交334億元。國企指數收報10043點，跌60點或0.6%。

中資股拖低大市，建行（0939）跌0.75%；中國銀行（3988）跌0.7%；工行（1398）挫0.4%；中海油（0883）董事長楊華辭任，股價挫1.7%；中移動（0941）亦跌0.85%。

蒙牛（2319）下跌2.7%，報30.4元，為表現最差藍籌；旺旺（0151）亦跌1.3%。

昨日大跌的股份個別回勇，港鐵（0066）反彈1.6%；濠賭股金沙（1928）彈2%；銀娛（0027）升1%。

科技股表現亮麗，舜宇（2382）曾見113.9元，創52周高位，半日升3%，報112.5元，成升幅最大成份股；騰訊（0700）升0.2%，報331元。

醫藥股個別受追捧，石藥（1093）升1%；李氏大藥廠（0950）昨日公布，決定執行股份回購計劃，將於公開市場回購不超過3000萬股股份，資金總額不超過1.2億元，股價曾急升18%，半日升12%，報4.35元。中生製藥（1177）則先升後回，半日跌0.7%。

小米（1810）公布斥120億元回購，今早股價曾升近7%，高見8.92元，半日報8.77元，升5%。