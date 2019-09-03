港股全日窄幅上落偏淡，除了本地概念行業，大市沒有明顯沽壓，而向好行業亦不明顯，能源股相對搶鏡，升勢亦只能個股為主。

恒指低開96點後反覆偏軟，早市最多跌222點、低見25,502點反彈，午後回試低位守穩，收報25,626點，跌98點或0.38%；國指全日同樣窄幅上落，倒升20點收市。大市成交疲弱，只有678億元，低於60天平均超過一成。

據《明報》港股數據庫，升跌比率46比54，升逾3%佔上升股份逾一成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為49比51，大市好壞參差，買盤動力稍強，但買賣盤的優勢並不顯著。本報數據庫追蹤的30個行業，升跌約各佔一半，汽車及相關跌2%表現最差；本地地產、房託、公共事業跌逾1.5%。

兗煤跌勢見逆轉 守穩7.5元可小注

汽車及相關行業下跌，但有近三成股份上升，其中，華晨（1114）保持強勢向上，挑戰9元高位。公司上半年純利倒退近一成，維持派息及全年銷售目標，沒有驚喜；未來股價的催化劑要視乎新能源發展及派息，但難以推動股價短期表現。華晨上望將繼續回補去年10月遺留的下跌裂口位，料於10元阻力龐大；短線可於8至9元區間高沽低吸炒波幅，可待升破小注追入，跌穿則止蝕。

上升行業方面，新能源升逾2%表現最強，其次能源業、原材料升近2%，但各只有約一半股份上升，表現個別。兗煤（1171）半年多賺兩成及首次派中期息，刺激股價急升近兩成，連帶神華（1088）升4%；兗煤中期跌勢初現逆轉，倘回落至7.5元守穩，可小注吸納（詳看《技術取勝》）。

至於新能源股，華能新能源（0958）大股東擬提私有化，股價飈升逾兩成，帶挈其他風電股做好。不過，風電股普遍處於低位，昨天或上周上升只是超賣及借消息反彈，扭轉中線趨勢需時。

金風築小雙底 初現突破

相比下，風電設備股金風（2208）在8元水平築起小雙底，走勢更佳。公司上半年收入增長強勁，但毛利率受壓，拖累盈利減少超過兩成，但隨着產品升級的規模效應顯現，成本料有改善，加上風電運行維護服務市場帶來的需求，有助業績表現。該股上周小回至9元找到支持回升，昨天高收9.4元之上，創4個半月的收市新高，初現突破，惟向上10元阻力不輕，可於9.5元以下吸納，以提高值博率，並設低收9元止蝕。

劉思明